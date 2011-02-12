Админреформа может лишить Кабмин статуса высшего органа - эксперты

В результате административной реформы правительство может окончательно потерять свой конституционный статус высшего органа исполнительной власти.

Об этом в статье для «Зеркала недели. Украина» пишут эксперты Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко и Виктор Тимощук.

По мнению авторов, это проявляется в том, что все органы исполнительной власти через учредительные полномочия (то есть полномочия, связанные с созданием, реорганизацией, ликвидацией органов, определением сфер их ответственности и т.д.) и кадровые полномочия (относительно назначения и увольнения руководителей и их заместителей ) отныне становятся зависимыми только от главы государства.

«Уже сегодня заметно, что правительство потеряло любые признаки органа, формирующего государственную политику, превратившись в филиал Администрации Президента по выполнению непопулярной работы. При этом правительство и его члены лишены любых действенных правовых инструментов влияния на другие органы исполнительной власти. Министры даже относительно своих заместителей имеют только право на «предложение» премьер-министру, а при увольнении этих заместителей Президент вообще руководствуется только собственным усмотрением», — отмечают эксперты.

Они отмечают также, что поправками в закон «О Кабинете министров Украины» предлагается лишить премьер-министра права инициировать изменения в составе Кабмина. «Членов правительства почему-то такое положение устраивает (видимо, на правительственных должностях их привлекает не возможность реализовать реформы, а нечто другое), и они послушно соглашаются на «обрезание» собственных полномочий», — подчеркивают авторы.

Напомним, 2 февраля в парламенте были зарегистрированы президентские законопроекты «О центральных органах исполнительной власти» (№ 8055) и изменения в закон «О Кабинете министров Украины» (№ 8056).