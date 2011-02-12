Ветеранам УПА во Львове помогут миллионом гривен

В бюджете на 2011 год Львовский областной совет предусмотрел один миллион гривен на адресную помощь ветеранам УПА.

Как передает УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель Львовского областного совета Олег Панькевич, общаясь с ветеранами и репрессированными во время приема граждан в городе Яворове.

Он отметил, что облсовет считает целесообразным вместо компенсации перевозчикам за льготный проезд предоставлять деньги непосредственно ветеранам.

По его мнению, это будет справедливо, «ведь не все из них пользуются транспортом, некоторые годами не выходят на улицу».