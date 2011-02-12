В Ривненской области сократят 1200 милиционеров: преимущественно руководящих

До конца 2011 года в Ривненской области будут сокращены 1200 работников органов внутренних дел.

Как передает УНИАН, об этом на пресс-конференции в Международном экономико-гуманитарном университете заявил начальник УМВД Украины в области Олег Сало.

По его словам, будут сокращать преимущественно представители руководящего звена, а тем, кто останется, обещают повысить зарплату. Поэтому руководство областной милиции считает, что этот шаг не приведет к ухудшению криминогенной ситуации в области.

Также Сало сообщил, что ривненские милиционеры, готовясь к Евро-2012, изучают английский язык в Национальном университете «Острожская академия».

Начальник УМВД Ривненской области отметил, что больше всего претензий милицейское руководство имеет к стражам порядка Рокитновского района и города Кузнецовска.

Сало также заявил, что участковые инспекторы неудовлетворительно борются с самогоноварением и кражами металла.

Кроме того, он сказал, что «робота ППС не удовлетворяет полностью. И это будет рассматриваться на коллегии отдельным пунктом. Есть концентрация преступлений, руководитель должен знать, где совершаются преступления, менять маршруты, а эти маршруты наше руководство, то есть, которое занимается охраной общественного порядка, не рассматривало. Это в городе Ривном…».

«То есть, патрульно-постовая служба у нас для того, чтобы по улицам ходить. И это меня возмущало, когда я видел, что патрульные машины «нарезают круги», и не видел, чтобы задерживали сегодня доставленных за неповиновение работникам милиции, практически не было таких случаев», - подчеркнул Сало.