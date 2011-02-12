В Еврокомиссии не знают, как подписать ЗСТ в два этапа

В Европейской комиссии не видят возможности подписывать соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной в два этапа.

Об этом УНИАН сказал представитель Еврокомиссии Джон Кленси, отвечая на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Украины Николая Азарова во время его встречи с министром иностранных дел Литвы Аудронюсом Ажубалисом.

Представитель Еврокомиссии отметил, что, в соответствии с общими правилами Еврокомиссии, он не может комментировать встречи, в которых представители Еврокомиссии не принимали участия.

Вместе с тем, отвечая на вопрос относительно принципиальной возможности подписания соглашения в два этапа, Кленси заявил: «Согласно тому, что я знаю, просто невозможно заключить что-то другое, кроме одного соглашения. Сделка есть сделка».

Напомним, 7 февраля премьер-министр Украины Николай Азаров предложил поэтапно подписывать соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.