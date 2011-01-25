Очередь в Европу

Визит турецкого премьер-министра Реджепа Таййипа Эрдогана в Киев подтвердил: Украина и Турция решили договориться друг с другом и показать Евросоюзу, что они сами могут создать двустороннюю зону свободной торговли и безвизовый режим для своих граждан. И Анкара, и Киев договорились решить эти важные вопросы уже к концу 2011 года, словно намекая Брюсселю, что при желании столь судьбоносные переговоры длятся максимум несколько месяцев, а не годами.

Но на этом сходство между странами заканчивается. Ведь Турция сейчас – это самая динамичная экономика в регионе. По оценкам журнала Economist, турецкая промышленность и сфера услуг в этом году продемонстрируют самый большой прирост, измеряемый двузначными цифрами. Именно поэтому стране крайне нужны рынки сбыта для своей продукции. А Украина расположена рядом и располагает большим рынком сбыта, который еще нескоро откроется для европейских компаний. Поэтому для Анкары в этом направлении, кроме России, конкурентов нет.

Украина от этого визита явно получила гарантии сотрудничества в сфере военной техники. Президент Украины и премьер Турции договорились о совместной работе над несколькими проектами. Преимущественно это будут поставки турецкой армии наших самолетов, ракетных систем и танков, а также разработка новых систем оружия на заказ. Анкаре это даст возможность утвердиться в качестве регионального лидера. У страны в воследнее время появляются деньги и амбиции. Правящая партия проводит определенную политику сбора всех тюркских народов под предводительством Стамбула и пытается реанимировать идею османской империи. А это невозможно без современного вооружения, когда тебе противостоят такие конкуренты, как Иран, Сирия или Израиль.

На переговорах в Киеве стороны также договорились создать стратегический совет на высшем уровне. Пока немногие понимают, что это будет за орган и зачем его создавать, но выглядит это солидно. Были подписаны соглашения о сотрудничестве в энергетике и защите прав потребителей и создания паромной переправы. Однако здесь важно, чтобы декларации о намерениях не остались всего лишь документами.

Визы и мигранты

Наиболее предсказуемым вопросом киевского визита должно было стать соглашение об отмене визового режима между странами. Пока туркам за въезд в Украину приходится платить от $100 до $200. Украинцы платят меньше – $30-50, но и это, по словам Реджепа Эрдогана, сдерживает развитие туризма и бизнеса. В 2010 году Турцию посетили 750 тысяч украинских туристов, а вот турецких путешественников было на 450 тысяч меньше. Поэтому Анкара готова отказаться от дополнительных $30 с каждого отдыхающего, который прибудет в Анталию или Аланию, дабы увеличить их число.

Тем не менее, ожидаемое соглашение не подписали. Уже во время пресс-конференции Виктора Януковича и Реджепа Эрдогана стало ясно, что ситуация не настолько проста, как казалось на первый взгляд. Турция до сих пор не подписала с ЕС договор о реадмиссии. Многие европейские аналитики считают, что Анкара не стремится получить назад всех своих нелегальных мигрантов из Европы и предпочитает, чтобы они лучше жили на перевалочных пунктах подальше от ее территории. А Киев уже заключил такое соглашение с Брюсселем и получит назад своих нелегалов. Именно поэтому стороны не могут пока упростить визовый режим. В этом году Турция все же хочет заключить этот договор и уже тогда открыть свои границы.

Оба лидера на переговорах излучали уверенность, что это произойдет уже в 2011 году. Однако Анкара не в восторге от условий соглашения о реадмиссии и пока не спешит его подписывать. Поскольку понимает, что даже тогда ЕС не введет с ней безвизовый режим.

Свободные рынки на юге

Это подталкивает страны подписать и договор о начале переговоров о зоне свободной торговли. Обе страны хотят получить этот документ из Брюсселя, но, похоже, сии надежды тщетны. Киев может надеяться только на лето 2011 года, если Европа не заморозит переговорный процесс из-за недемократичности правящего режима. Комиссар ЕС по политике расширения и добрососедства Штефан Фюле уже намекал на такую возможность. А его коллега по вопросам торговли Карел Де Гухт еще осенью заявил, что процесс создания зоны свободной торговли очень сложный и продолжительный.

Турция же стучится в двери ЕС уже больше 30 лет. Но без какого-либо результата. Ее заявку приняли и рассматривают, ей постоянно напоминают о нарушении прав человека относительно курдов или несоответствии экономических норм стандартам ЕС. Анкаре постоянно обещают членство в будущем и называют расплывчатую дату. Поэтому за последние пять лет страна немного устала ждать и стала искать другие возможности развития.

Зона свободной торговли с Украиной – именно такой шанс для промышленности Турции. В 2011-2012 годах в нее охотно будут вкладывать деньги зарубежные инвесторы, но ее продукция должна найти рынки сбыта. Именно поэтому Виктор Янукович мечтает об увеличении товарооборота между странами до $20 млрд за 10 лет. Его турецкий коллега сразу замахнулся на сумму в $40 млрд до 2020 года. Даже показатель в $5 млрд товарооборота за 2010 год не сбил его запала. Турция планирует в последующие годы бурно развиваться, поэтому никакие прогнозы не могут быть слишком оптимистичными.

Паромы и танки

Именно для оживления торговли страны намереваются создать постоянную паромную переправу в Черном море для укрепления торговых связей между Северной Европой и Ближним Востоком. В середине декабря 2010 года Виктор Янукович уже договорился с Латвией о переправке своих грузов по железной дороге в балтийские порты. Теперь эта линия может протянуться до самой Турции.

Отдельно можно отметить соглашения в военной и космической сферах. Турция согласилась подумать о закупке украинской техники. Во-первых, шла речь об основном танке Т-64бм «Булат», который Киев пытается вывести на мировые рынки. Немногим ранее другой танк Т-84 «Ятаган» проиграл тендер на поставки армии Анкары. Теперь Турция, похоже, готова закупать украинские бронированные машины.

Отдельной крупной инвестицией в Украину может стать закупка Анкарой новых ракетных комплексов военного назначения. Киев пока не может разработать и вывести в серийное производство собственный ракетный комплекс. Теперь это можно будет сделать на турецкие деньги и тогда уже торговать им на мировых рынках оружия.

Также Турция стала присматриваться и к производимым в Украине космическим ракетоносителям. Уже в феврале 2011 года первый турецкий спутник должен быть выведен на орбиту именно украинской ракетой «Днепр». Страна, которая активно претендует на лидерство в таком важном регионе, как Ближний Восток, должна обеспечить себе ракетные технологии и боеспособную армию. Но пока у Анкары нет средств на закупку американского оружия, она будет присматриваться к украинским образцам.