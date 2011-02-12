Украине не хватает 2 миллионов рабочих рук - Надрага

В Украине ближайшем будущем развернется конкурентная гонка за трудовой ресурс. Об этом в статье для «Зеркала недели. Украина» пишет первый заместитель министра социальной политики Василий Надрага.

«Когда-то в Украине действительно не существовало проблемы трудовых ресурсов. Показав высокие темпы роста ВВП в 2000-х годах, наша экономика опиралась на сформированный за время кризиса ресурс временно незанятого или недостаточно занятого населения. Однако в 2010-х годах, в светлое экономическое будущее которых я верю, этого резерва уже нет. Наши промышленники и предприниматели умеют быстро строить современные и эффективные заводы, производить компьютерную технику и современные строительные материалы. Однако решать проблему недостающей рабочей силы украинский бизнес обречен эволюционным путем, как он делал это в 2007—2008 годах. А именно — бесконечно повышая оплату труда как рабочих профессий, так и инженерно-технических работников. Таким образом, в ближайшем будущем вновь развернется бессмысленная конкурентная гонка за тот ограниченный трудовой ресурс, который остался в стране», — пишет он.

Замминистра считает, что в результате этого стоимость украинских товаров станет неконкурентно высокой по отношению не только к китайским, но и к европейским аналогам.

Чиновник подчеркивает, что если не запустить программы по наполнению Украины рабочей силой, то через несколько лет ее нехватка превратится в смирительную рубашку экономического роста.

«В 2011 году одной из программных задач правительства стал запуск массового строительства в Украине. Однако стоит только отрасли подняться до уровня 2008 года, и нам не будет хватать уже 800—900 тысяч только для нее», — указывает он.

По словам Надраги, реализация дальнейших экономических реформ обещает поддержать и даже ускорить темпы экономического роста Украины на следующие шесть-семь лет. «Довольно консервативные расчеты, проводимые нашим министерством, указывают на новую для нас проблему — это нехватка рабочей силы в размере 1,5—2 миллиона человек», — подчеркивает Надрага.