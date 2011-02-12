Греция раскритиковала ЕС и МВФ

Правительство Греции обрушилось с критикой на Европейский Союз и Международный Валютный фонд, обвинив их инспекторов в том, что они вмешиваются во внутренние дела страны.

МВФ, Европейский центральный банк и Европейская комиссия полагают, что Греция должна приватизировать государственные активы на сумму до $68 млрд и ускорить структурные изменения экономики в следующие несколько месяцев, передает Би-би-си.

«Мы просили о помощи и уважаем собственные обязательства, однако мы не просили вмешиваться во внутренние дела страны», - заявил пресс-секретарь правительства Георгос Петалотис.

Европейский Союз и Международный валютный фонд в пятницу утвердили очередной пакет антикризисной помощи Греции - в размере 15 миллиардов евро, общая же сумма стабилизационного кредита для Греции, одобренного в прошлом году, - 110 миллиардов евро.