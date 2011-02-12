В Алжире проходят массовые акции протеста

Сотни людей собрались в центре столицы Алжира, требуя улучшения условий жизни и расширения гражданских свобод, передает Би-би-си.

Демонстрация против режима президента Абдель Азиза Бутефлики состоялась вопреки указаниям властей; участников акции не отпугнули даже 25 тыс. сотрудников правоохранительных органов, завезенных в город с целью предотвратить беспорядки.

Местные источники сообщают о столкновениях между оппозицией и полицией в стране, в которой с 1992 года введен режим чрезвычайного положения.