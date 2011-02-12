В Йемене - антипрезидентская демонстрация

Тысячи людей вышли на улицы Саны, столицы Йемена, вдохновленные сменой власти в Египте, передает Би-би-си.

Люди выкрикивают антиправительственные лозунги, призывают президента уйти в отставку.

Митинг начался после того, как на небольшую группу демонстрантов напали сторонники президента около университета Саны.

Президент Алли Абудулла Салех, который находится у власти уже более 30 лет, ранее заявил, что не будет продлевать срок своих президентских полномочий, а также передавать президентскую власть своему сыну.