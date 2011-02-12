МИД попросил оппозицию не говорить «за Европу»

В Министерстве иностранных дел удивляются «интерпретациям» представителей оппозиции высказываний европейских политиков об Украине.

«Нас удивляет, что такие политики, как Борис Тарасюк и Григорий Немыря в последнее время взяли на себя роль пресс-секретарей и толкователей высказываний ведущих представителей ЕС», - сказал директор Департамента информационной политики МИД Олег Волошин.

По его словам, в последнее время все чаще Немыря и Тарасюк говорят о том, что тот или иной европейский политик критикует действия руководства Украины или курса, которым развивается страна, передает «Украинская правда».

«По нашему мнению, все европейские политики имеют достаточно инструментов прямого обращения и к украинской власти, и, если необходимо, через СМИ к украинским гражданам, чем они регулярно и пользуются», - считает представитель МИД.

По его словам, любые интерпретации высказываний европейских политиков со стороны украинских оппозиционеров «вызывают большие сомнения в их достоверности».

«По нашему мнению, они (интерпретации) заслуживают того, чтобы, наконец, европейцы дали оценку тому, что украинская оппозиция пытается все активнее втягивать их во внутриполитическую борьбу в нашей стране», - отметил Волошин.