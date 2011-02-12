Украинская диаспора просит Европарламент присмотреть за Украиной

Всемирный Конгресс Украинцев просит Европарламент продолжать мониторинг уровня демократии в Украине.

Об этом говорится в письме президента ВКУ Евгения Чолия к президенту Европарламента Ежи Бузека, сообщает «Украинская правда».

Чолий отметил, что поддерживает заявление президента Европарламента о том, что современная тенденция уголовного обвинения оппозиционных политиков в Украине ставит вопрос о независимости судебной системы и прозрачности верховенства права в Украине.



«В интересах региональной стабильности Всемирный Конгресс Украинцев поощряет Европейский парламент продолжать мониторинг уровня демократии в Украине» - заявил президент ВКУ.