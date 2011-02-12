Украина считает отставку Мубарака отправной точкой

В Украине с «особым вниманием» следят за событиями, происходящими Египте в последнее время.

Об этом говорится в заявлении украинского Министерства иностранных дел, передает «Украинская правда».



«Надеемся, что 11 февраля 2011 станет отправной точкой в современной истории Египта на пути к реализации системных социально-экономических реформ, отвечающих устремлениям египетского народа», - сказано в сообщении.



В МИД подчеркнули, что «достижение скорейшей стабилизации внутриполитической ситуации в этом ключевом государстве арабского мира станет залогом дальнейшего успешного развития эффективного сотрудничества Украины с Египтом во всех сферах».

Как известно, в пятницу президент Египта Хосни Мубарак ушел с поста.

Президент США Барак Обама сравнил это событие с падением Берлинской стены.