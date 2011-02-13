Египет возвращается к нормальной жизни (ВИДЕО)

Сегодня в Египте ожидают возвращения к нормальной деловой жизни - после 18 дней манифестаций протеста, которые вынудили президента Хосни Мубарака отказаться от власти. В частности, ожидается возобновление работы магазинов.

Участники акций протеста ещё остаются на площади Тахрир в центре Каира. Они ожидают от Высшего военного совета скорейшего установления демократических норм правления, сообщает Радио свобода.

Члены военного руководства пока не объявили о сроках осуществления реформ, но заверили народ в своей приверженности гражданскому правлению и демократии.

Сегодня во второй половине дня в Каире ожидается заседание военного совета. Сообщается, что, возможно, будут обнародованы важные решения.