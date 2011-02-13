В Алжире и Йемене разогнаны антиправительственные митинги

В Йемене и Алжире полиция разогнала прошедшие в столицах этих государств в субботу, 12 февраля, антиправительственные митинги, сообщает Lenta.ru.

В столице Йемена, городе Сана, несколько сотен протестующих, требовавших отставки президента Абдаллы Салеха, были избиты полицейскими. Участники акции направлялись к посольству Египта, страны, где днем ранее президент Хосни Мубарак был вынужден уйти в отставку под давлением массовых акций протеста. Полицейские оттеснили толпу, не дав ей добраться до посольства.

Кроме того, сообщается, что на площадь Тахрир в Сане автобусами свозили сторонников проправительственных движений и партии власти. Они разбили на площади палаточный лагерь, число жителей которого оценивается в 5 тысяч человек. Отметим, что ключевая для египетских протестов площадь Каира, где начиная с 25 января проходили митинги против Мубарака, носит то же название - Тахрир; на арабском это слово означает «освобождение».

Президент Йемена Абдалла Салех находится у власти с 1978 года. Во время народных волнений в Египте Салех заявил, что не собирается переизбираться на очередной срок и уйдет с поста в 2013 году.

В столице Алжира, городе Алжир, по данным организаторов акции, на улицы вышли около 10 тысяч человек. Около 400 человек были на короткое время задержаны полицией. Массовых столкновений протестующих с полицией, как сообщается, не было.

Акция была организована группой оппозиционных активистов. Основным требованием людей стало активное проведение демократических реформ. Некоторые из вышедших на улицы Алжира выкрикивали «Нет полицейскому государству». По информации организаторов митинга, около 26 тысяч полицейских было стянуто сегодня к месту проведения акций протеста.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика 3 февраля, когда в Египте происходили массовые выступления оппозиции, требовавшей отставки Хосни Мубарака, пообещал провести ряд политических реформ. Бутефлика находится у власти с 1999 года. В 2008 году конституция Алжира была изменена, так, чтобы президент мог занимать свой пост неограниченное количество сроков.