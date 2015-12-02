Каждый четвертый украинец готов защищать страну с оружием в руках — опрос

В Украине каждый четвертый гражданин (24%) готов защищать свое государство с оружием в руках, и почти столько же наших соотечественников не против стать волонтерами (27,5%).

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова, пишет Интерфакс-Украина.

В то же время агентство уточнило, что большинство респондентов (30,4%) не готовы стать на защиту своей страны.

"Отвечая на вопрос о том, какое человек примет решение, если ему, его родственникам или близким придет повестка из военкомата, 25,8% выразили намерение прийти и быть готовым к мобилизации", — добавили социологи.

Напомним, ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос и выяснил, что каждый четвертый россиянин боится военного нападения на РФ со стороны США и НАТО, а каждый десятый — Украины.

Соответствующий опрос проводился с 6 по 12 ноября текущего года. В нем принимали участие 2 тыс. 8 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и временно оккупированных территорий Донецких и Луганских областей.