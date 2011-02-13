Губернатор пообещал Януковичу победу на выборах в 2015 году

В 2015 году за президента Виктора Януковича в Ивано-Франковской области проголосуют 70% избирателей. Об этом заявил глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил Вышиванюк на пресс-конференции в субботу, сообщает УНИАН.



«Я еще раз напоминаю, что буду работать с Виктором Федоровичем Януковичем до 2020 года», - сказал он.



Губернатор попросил журналистов запомнить этот день.

«И запомните сегодняшнюю дату, сегодняшнюю пресс-конференцию, сегодняшний мой прогноз, что область в 2015 году проголосует за Виктора Федоровича Януковича - 70 процентов голосов», - подчеркнул Вышиванюк.

По его словам, «этот прогноз основан на том, что резко будет поднят уровень жизни, благосостояние наших людей за счет увеличения инвестиций в экономику нашего государства».