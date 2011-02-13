Порошенко назвал причину свержения Мубарака

Бывший министр иностранных дел Украины Петр Порошенко считает, что причиной свержения Президента Египта Хосни Мубарака является непрозрачность действий власти. Об этом он заявил в эфире программы Шустер Live на Первом национальном телеканале.

«Я думаю, что это урок для всего мира. В условиях, когда власть отгораживается от общества заборами, в условиях, когда фальсификация выборов... Мы знаем, что недавно завершились парламентские выборы, на которых партия Мубарака в очередной раз получила большинство, и народ понял, что от воли народа, который является носителем государственной власти, фактически ничего не зависит», - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что события в Египте имели сугубо политические причины, поскольку в этой стране наблюдался высокий рост ВВП и низкая инфляция.

«В стране не проводились реформы, в стране несправедливо распределялся ВВП, в стране была подавлена демократия», - отметил экс-министр.

В то же время он подчеркнул, что реакция мирового содружества на события в Египте была очень сдержанной, потому что была опасность утраты контроля над ситуацией. Однако, по мнению Порошенко, это было негативно воспринято внутри Египта, где превалируют антизападные настроения.