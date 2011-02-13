Великобритания хочет разрешить геям венчаться

Британский министр по вопросам равенства планирует на следующей неделе начать правительственные консультации по поводу законопроекта об отмене запрета на венчание для гомосексуальных пар, сообщает Газета.ru.

Несмотря на то, что подобные браки юридически получают тот же статус и права, что и традиционные союзы, запрет на венчание, по мнению сторонников реформы, является формой дискриминации.

В случае если законопроект будет одобрен парламентом, гомосексуалисты смогут включить в свадебную церемонию недоступные ранее «церковные элементы»: проведение венчания священником, пение псалмов, чтение библии.

Англиканская церковь уже выступила с резкой критикой в отношении планов правительства. В то же время, антитринитарии и Религиозное Общество Друзей (квакеры) – представители христианской веры – заявили о готовности поддержать законопроект.