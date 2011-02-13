Народный Рух требует уволить Табачника

Народный Рух Украины требует от президента Виктора Януковича немедленно уволить Дмитрия Табачника с должности министра образования и науки, молодежи и спорта. Об этом говорится в заявлении Центрального провода НРУ относительно антиукраинской политики нынешней власти в гуманитарной сфере.

Как сообщает пресс-служба НРУ, в заявлении отмечается, что деятельность Дмитрия Табачника направлена на «унижение Украины, нападки на украинские национальные ценности».

«Табачник на должности министра уничтожает многолетние наработки относительно вхождения Украины в Болонский процесс. Его умышленные действия относительно принятия в Украине российской системы 11-классного среднего образования и абсурдное предложение обязательного дополнительного однолетнего обучения в детском саду уже нанесли ущерб, который надо будет исправлять в течение нескольких лет», - говорится в заявлении.

Кроме того, в партии заявили, что министр «проводит системную антиукраинскую деятельность и выступает в роли реализатора воли Кремля».

«Последние «прожекты» с продвижением российской литературы за счет украинской в школьной программе, проекта закона «О высшем образовании», которым устанавливался минимум 10 000 студентов для получения статуса университета, попытки повысить оплату за обучение в вузах доказывают: чем дольше Табачник находится на министерской должности, тем больший вред будет нанесен украинскому образованию», - отмечается в заявлении НРУ.