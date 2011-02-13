Азаров поручил сделать «Охматдет» европейской больницей

Премьер-министр Украины Николай Азаров поставил задачу к июню 2012 года реконструировать по наиболее современным мировым образцам детскую больницу «Охматдет», сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

«Нам нужно в кратчайшие сроки начать глубокую модернизацию Национальной детской специализированной больницы «Охматдет». Мы должны приблизительно за год создать современную европейскую детскую больницу», - отметил Азаров, которого цитирует Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Мы этот вопрос уже обсуждали и договорились о концепции модернизации «Охматдета». Сегодня нам нужно утвердить конкретное решение, взять на контроль и реализовать эту программу - чтобы к июню 2012 года клиника уже начала принимать пациентов не только из Киева, а и из всех регионов Украины», - подчеркнул премьер.

В ходе совещания относительно начала модернизации «Охматдета» глава правительства поставил задачу максимально увеличить количество пациентов, которых сможет принимать модернизованный центр и интенсифицировать лечебный процесс, чтобы больница смогла принимать больше маленьких пациентов.

В свою очередь, министр здравоохранения Илья Емец отметил, что после реконструкции на базе «Охматдета» будет создано высокоспециализированную многопрофильную больницу, которая будет применять наиболее современные мировые медицинские технологии.