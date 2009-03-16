Олег Тягныбок: «Свобода» рассчитывает на 7% на досрочных выборах в парламент летом»

Конечно, сразу же было объявлено о неслыханных фальсификациях, использованных на этих выборах, – в частности, это касалось «ЕЦ» и ПР, ну и фиаско БЮТ, конечно...
А лидер ВО «Свобода» Олег Тягныбок получил полное право утверждать, что отныне блокада прорвана и миф о непроходимости его политической силы похоронен...
Господин Тягныбок, был ли для вас неожиданным результат выборов в Тернопольский облсовет и первое место «Свободы» с большим отрывом ото всех политических сил, которые принимали в них участие?
Нет, неожиданностью это для нас не было. Более того, я не очень доволен нашим результатом, мы рассчитывали где-то на 40%, и вели борьбу за большинство в тернопольском парламенте. Мы ждем окончательного подсчета голосов. Но и сейчас уже очевидно, что нам не будет хватать буквально нескольких мандатов для создания большинства в областном совете, чтобы не просто брать власть в области, но и полную ответственность за эту власть. Теперь нам придется искать каких-то союзников-коалициантов, с которыми придется эту ответственность делить...
Кого вы видите союзниками в этом совете?
Могу сказать одно – мы исключаем любые союзы и переговоры с Партией регионов...
А с «Единым центром»?
Со всеми остальными мы будем вести переговоры. И с БЮТ тоже. Представляете, какая будет классная коалиция – БЮТ и «Свобода»? (смеется
)
Просто некоторые бютовцы из ВР уже призывают новоизбранных депутатов в Тернополе от БЮТ не брать мандаты, поскольку выборы состоялись вопреки решению ВР и прошли с такими фальсификациями, что и говорить неудобно...
Я надеюсь, они не говорят, что это «Свобода» сфальсифицировала выборы? Если выборы будут признаны недействительными и БЮТ добьется повторного голосования через две недели, то я обеими руками и ногами это поддержу! Я за повторное голосование, потому что когда мы его проведем, во-первых, будет больше явка, поскольку люди были сбиты с толку событиями вокруг этих выборов и многие просто не пришли. Особенно много не пришло в самом Тернополе, где у нас 52%: люди уехали на выходные, потому что просто не знали, что выборы все же состоятся, и не успели вернуться и проголосовать. Поэтому для нас повторное голосование – это только плюс.
БЮТ уже подал в суд на предмет обжалования выборов в Тернополе?
Мне об этом неизвестно, но если будет принято судебное решение о повторном голосовании, мы только поддержим его. На этом повторном голосовании мы получим возможность укрепить избирательные комиссии и добрать тех 5-7% голосов, которые мы не добрали.
Несмотря на это, едва ли не все комментаторы отметили очевидную фальсификацию выборов, исключая возможность настолько высоких результатов «Единого центра» и Партии регионов на Тернопольщине...
Я тоже удивлен результатами «Единого центра» и Партии регионов. Что касается Партии регионов, то, очевидно, они сыграли, наверное, на специфике Тернопольской области с ее красным поясом – районами, находящимися под воздействием Почаевской лавры. В этих районах фактически господствует Московский патриархат, и, думаю, именно из-за российской церкви ПР попыталась получить там поддержку. А «Единый центр» - это власть, что ж вы хотите? Что, власть у нас когда-нибудь честно себя вела на выборах?..
Вот Янукович уже заявил, что в Тернополе власть потерпела полное фиаско, имея в виду, наверное, прежде всего Тимошенко...
Могу сказать, что «Свобода» в сумме набрала больше, чем Партия регионов, БЮТ, «Наша Украина» и «Единый центр» вместе взятые. Все эти псевдоэлиты и олигархические кланы набрали меньше, чем «Свобода»! Так что пусть и Янукович не радуется...
Вы, можно сказать, попали в тренд новых лиц, которые должны придти на смену старым элитам...
Самое главное, что этим голосованием в Тернополе был разрушен миф, который постоянно преследовал «Свободу» на протяжении двух последних лет, – миф о непроходимости «Свободы», который постоянно распространяли и БЮТ, и «Наша Украина». Мол, не голосуйте за «Свободу», потому что она все равно не пройдет. Теперь для многих не только тернопольцев, но и для украинцев во всей Украине стало очевидным, что можно голосовать за «Свободу», что пройдет «Свобода»! Эти выборы показали это! А мы уже почти вдвое повысили рейтинг «Свободы» по всей Украине, и это открывает нам прямую дорогу перед парламентскими выборами в Верховную Раду!..
Просто говорят, что вам помогли на этих выборах в Тернополе, в частности о том, что и Секретариат Президента был заинтересован в высоких результатах «Свободы» и, соответственно, низких результатах БЮТ...
Ну, это их иллюзии... Говорят, что Секретариат Президента был заинтересован в нашей победе? Ну, посмотрим, насколько он будет заинтересован теперь в нашей деятельности...
Это угроза?
Конечно! А я им всем угрожаю! Я им всем говорю, что все они должны уйти вон из Украины – и якуковичи, и ющенки, и тимошенки! Натворили дел, довели государство до полного кризиса, и они думают, что еще имеют право что-то мне цявкать и рассказывать, как жить? Ну, согласитесь!
Мы же выступаем против них всех, и эту позицию не изменим, пока не изменим ситуацию. Тернопольское голосование – это как ведро холодной воды на их головы. Может, они наконец опомнятся и осознают, что они доиграются! Потому что нынешнее голосование – это только первый звоночек. Следующим шагом будет колиивщина! И это не от меня будет зависеть...
Говорят, что во Львове обеспокоены вашими успехами в Тернополе...
Конечно, обеспокоены! Как правило, результаты в галицких областях одинаковые, а наш рейтинг во Львове всегда был выше, чем в Тернополе и Франковске. Ясно, что они теперь сравнили и поняли, что их ждет... Тем более, насколько я ориентируюсь, абсолютно все опросы, которые проводились в последнее время по Львову и Львовской области, давали очень высокие результаты мне как политику и ВО «Свобода». Ясно, что и у БЮТ, и у «Нашей Украины» затряслись коленки: понятно, что они начинают осознавать, что им придется отвечать за их злодеяния...
Скажите, как вы сами объясняете настолько низкий результат БЮТ, даже ниже Партии регионов?
Безусловно, меня очень удивляет высокий результат Партии регионов. Но меня совсем не удивляет низкий результат БЮТ. БЮТ испортил себе репутацию, и в первую очередь, политикой в центре. Заигрывания Тимошенко с Путиным и Медведевым так просто не прошло. Патриотический галицкий электорат сразу на это среагировал. Продвижение в парламенте предоставления статусу русского языка как языка общения государственных служащих. Это была очень большая ошибка Тимошенко. Галичане на это среагировали и заподозрили что-то неладное. После газовых соглашений и всех этих кредитов от России моментально пошла реакция.
Следующий фактор неудачи БЮТ – их представители в Тернополе. Извините, но если руководителем фракции в горсовете является человек, несколько лет отсидевший за групповое изнасилование несовершеннолетних, о чем можно говорить. Я вам с десяток бютовцев назову с полным набором уголовных дел, которые являются депутатами тернопольских советов разных уровней. Они в полную силу себя проявили за последние два года.
Следующая причина поражения БЮТ – афера с попыткой отменить выборы. Этим они себе вырыли могилу. Они действовали точно так, как Кучма, лишая людей права выбора. Сначала 18 декабря проголосовали за выборы, а 3 марта их отменили, когда узнали о своем низком рейтинге. Но средства уже были потрачены, и Верховная Рада не имела права принимать такие решения, это противозаконно. Они ради этого даже пошли на обмен с регионалами в отношении голосования по Огрызко.
БЮТ очень самовлюбленный, у них нос кверху слишком задран. Они себе представляли не только свою безнаказанность, они не могли представить, что могут суды проиграть! Они так уверовали в свою безнаказанность, что даже не могли оценивать реальное положение вещей. Поэтому и проиграли, не нужно нос так кверху задирать и недооценивать оппонентов, в частности нас. Они ведь нас недооценивают.
Просто уже начинают говорить, что результаты Тернополя станут началом конца для БЮТ в целом и Юлии Тимошенко в частности. Насколько можно сравнивать местные выборы с президентскими?
Делать такие прогнозы после местных выборов можно. Юлия Тимошенко должна сделать выводы и кардинально сейчас изменить свое окружение и политику. Я не хочу давать им рецепты поведения, ведь они наши оппоненты, не хочу им подсказывать, что делать. Пусть погибают, пусть погибает БЮТ, «Наша Украина» и Партия регионов вместе взятые.
С точки зрения смены политических элит ваша победа многих уже испугала. Вас уже успели и фюрером назвать....
Не бойтесь, скажите, пусть не боятся. Тем, кого наша победа испугала, я могу ответить – не бойтесь.
Дело в том, что уже как будто появились планы вообще упразднить президентские выборы. Не секрет, что даже несмотря на розовые очки у многих, рейтинги падают и хотят перенести выборы в парламент. Как поступите, если именно так ситуация и будет развиваться?
Мы такого не допустим, будем для этого использовать все средства влияния на власть и парламент. Думаю, мы выведем людей на улицы, чтобы защитить право людей на выбор. Более того, «Свобода» выступает за то, чтобы форма правления в Украине была президентской. Никто не имеет права лишить нас возможности избирать себе президента. Президент не просто должен быть главой государства и главнокомандующим, он должен еще быть главой правительства. Это наша позиция. Тогда будет персональная ответственность, и все будут понимать, кто назначает министров и властную вертикаль. С него можно будет и спросить, потому что сейчас спросить не с кого. Сейчас все друг на друга пальцами показывают.
Поэтому создание в Украине парламентской республики преступление, в этом заинтересован только Кремль, ведь Украина станет коллективной безответственностью. Наш парламент сейчас и так общество с безграничной безответственностью. Ему нельзя давать выбирать президента.
Какие ближайшие выборы вы видите для себя, президентские или парламентские?
Парламентские. Думаю, где-то в начале лета у нас будут парламентские выборы. Президент поставлен в такие условия, что он должен бы был в течение месяца распускать парламент, потому что противостояние зашло очень далеко.
Вы серьезно думаете, что досрочные парламентские выборы до президентских еще возможны?
Я не утверждаю на 100%, но не исключаю такой возможности.
На президентские выборы пойдете, или есть что-то, что может побудить вас этого не делать?
Лет 5 назад я ездил в Париж и встречался с Ле Пеном. Мы ему рассказывали об Оранжевой революции и поддержке кандидата Ющенко. Наши партнеры во Франции – Национальный фронт Франции имеют серьезную фракцию в парламенте. Мы тогда к ним обращались, что если нас будут арестовывать кумовские милиционеры, так чтобы они постояли за нас через Европарламент. Тогда Ле Пен спросил меня, выдвигаю ли я свою кандидатуру на президентские выборы. Мы говорили о своей поддержке Ющенко в борьбе против Кучмы. Ле Пен сказал, что это неинтересно. Потому что если вы идеологическая партия и набираете хотя бы 0,1%, то вы все равно должны идти на выборы. Все остальное – это неинтересно и конъюнктура.
Если летом будут выборы, вы продолжите тактику похода на выборы ВО «Свобода», или возможны какие-то переговоры с УНП или подобными партиями?
Переговоры я не исключаю, но мы остаемся верными своим принципам – для любого объединения нужно иметь общую идеологию и открытую внутреннюю люстрацию. Мы противники создания блоков. Блоки всегда распадаются и люди в них разочаровываются. Был блок Костенко-Плюща – пропал. Блок Пора-ПРП – пропал. Блок «Наша Украина» с треском провалился. Зачем создавать блок, чтобы через полгода все начали гнуть свою линию. Должна быть единая партия, с единой позицией в парламенте, с 100% одинаковым голосованием. Это нравится избирателям, а мы затем и работаем, чтобы отстаивать их интересы.
Сейчас я больше всего переживаю за то, чтобы мы реализовали их надежды. Мы должны быть ответственными перед тернопольцами. Я потому и переживаю, что мы не получили большинство. Нам будет очень сложно, потому что хуже всего, когда у тебя большая поддержка людей, но нет контрольного пакета для голосования. Тогда нужно постоянно идти на уступки и с кем-то договариваться. Скажу точно, что если и будем договариваться, то никогда не станем переступать через принципиальные позиции.
Вы так уверенно говорите о выборах летом, но все заявляют, что это невозможно, что нужно бороться с кризисом...
Назовите мне хоть одного при власти, кто борется с кризисом. Они друг с другом борются, народ уже на пределе. Сегодня еще нет революционной ситуации, но завтра уже может быть. Уже завтра могут хвататься за вилы и косы.
Какая у вас социология, на что вы рассчитываете на парламентских выборах?
Если они состоятся летом, то хоть у нас и мало времени, но «Свобода» рассчитывает на 7% на досрочных выборах в парламент.
Не очень скромный к вам вопрос – когда вы в последний раз были на Банковой?
(задумался
)
Уточню, когда вы последний раз встречались с Виктором Ющенко и Виктором Балогой?
С Ющенко я последний раз общался в 2004 году. Это было перед президентскими выборами. Тогда он меня пригласил к себе сообщить, что меня будут исключать из фракции «Наша Украина».
С Виктором Ивановичем я последний раз общался в Мукачево во время знаменитых выборов. Случайно виделись.
Просто говорят, что «ЕЦ» и люди Балоги приложились к тернопольским выборам…
Они тащили своих. Вы же видите, какой они результат себе сделали, даже несколько переборщили. Мы с ними не играем и не забавляемся.
И не будете?
Думаю, что нет.
В таком случае давайте подумаем, какую коалицию можем увидеть в Тернопольском облсовете. Какие у вас в этом отношении планы?
Нас не интересует просто власть в Тернополе. Мы расцениваем Тернополь как перспективу на будущее и определенный фундамент. Поэтому мы должны здесь землю под собой грызть и поступать таким образом, чтобы нас никто ни в чем не мог упрекнуть. Тем более что выборы будут летом, какой смысл нам с кем-то из них там заигрывать и компрометировать себя.