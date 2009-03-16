Олег Тягныбок: «Свобода» рассчитывает на 7% на досрочных выборах в парламент летом»

Конечно, сразу же было объявлено о неслыханных фальсификациях, использованных на этих выборах, – в частности, это касалось «ЕЦ» и ПР, ну и фиаско БЮТ, конечно... А лидер ВО «Свобода» Олег Тягныбок получил полное право утверждать, что отныне блокада прорвана и миф о непроходимости его политической силы похоронен...

Нет, неожиданностью это для нас не было. Более того, я не очень доволен нашим результатом, мы рассчитывали где-то на 40%, и вели борьбу за большинство в тернопольском парламенте. Мы ждем окончательного подсчета голосов. Но и сейчас уже очевидно, что нам не будет хватать буквально нескольких мандатов для создания большинства в областном совете, чтобы не просто брать власть в области, но и полную ответственность за эту власть. Теперь нам придется искать каких-то союзников-коалициантов, с которыми придется эту ответственность делить...Могу сказать одно – мы исключаем любые союзы и переговоры с Партией регионов...Со всеми остальными мы будем вести переговоры. И с БЮТ тоже. Представляете, какая будет классная коалиция – БЮТ и «Свобода»? (Я надеюсь, они не говорят, что это «Свобода» сфальсифицировала выборы? Если выборы будут признаны недействительными и БЮТ добьется повторного голосования через две недели, то я обеими руками и ногами это поддержу! Я за повторное голосование, потому что когда мы его проведем, во-первых, будет больше явка, поскольку люди были сбиты с толку событиями вокруг этих выборов и многие просто не пришли. Особенно много не пришло в самом Тернополе, где у нас 52%: люди уехали на выходные, потому что просто не знали, что выборы все же состоятся, и не успели вернуться и проголосовать. Поэтому для нас повторное голосование – это только плюс.Мне об этом неизвестно, но если будет принято судебное решение о повторном голосовании, мы только поддержим его. На этом повторном голосовании мы получим возможность укрепить избирательные комиссии и добрать тех 5-7% голосов, которые мы не добрали.Я тоже удивлен результатами «Единого центра» и Партии регионов. Что касается Партии регионов, то, очевидно, они сыграли, наверное, на специфике Тернопольской области с ее красным поясом – районами, находящимися под воздействием Почаевской лавры. В этих районах фактически господствует Московский патриархат, и, думаю, именно из-за российской церкви ПР попыталась получить там поддержку. А «Единый центр» - это власть, что ж вы хотите? Что, власть у нас когда-нибудь честно себя вела на выборах?..Могу сказать, что «Свобода» в сумме набрала больше, чем Партия регионов, БЮТ, «Наша Украина» и «Единый центр» вместе взятые. Все эти псевдоэлиты и олигархические кланы набрали меньше, чем «Свобода»! Так что пусть и Янукович не радуется...Самое главное, что этим голосованием в Тернополе был разрушен миф, который постоянно преследовал «Свободу» на протяжении двух последних лет, – миф о непроходимости «Свободы», который постоянно распространяли и БЮТ, и «Наша Украина». Мол, не голосуйте за «Свободу», потому что она все равно не пройдет. Теперь для многих не только тернопольцев, но и для украинцев во всей Украине стало очевидным, что можно голосовать за «Свободу», что пройдет «Свобода»! Эти выборы показали это! А мы уже почти вдвое повысили рейтинг «Свободы» по всей Украине, и это открывает нам прямую дорогу перед парламентскими выборами в Верховную Раду!..Ну, это их иллюзии... Говорят, что Секретариат Президента был заинтересован в нашей победе? Ну, посмотрим, насколько он будет заинтересован теперь в нашей деятельности...Конечно! А я им всем угрожаю! Я им всем говорю, что все они должны уйти вон из Украины – и якуковичи, и ющенки, и тимошенки! Натворили дел, довели государство до полного кризиса, и они думают, что еще имеют право что-то мне цявкать и рассказывать, как жить? Ну, согласитесь! Мы же выступаем против них всех, и эту позицию не изменим, пока не изменим ситуацию. Тернопольское голосование – это как ведро холодной воды на их головы. Может, они наконец опомнятся и осознают, что они доиграются! Потому что нынешнее голосование – это только первый звоночек. Следующим шагом будет колиивщина! И это не от меня будет зависеть...Конечно, обеспокоены! Как правило, результаты в галицких областях одинаковые, а наш рейтинг во Львове всегда был выше, чем в Тернополе и Франковске. Ясно, что они теперь сравнили и поняли, что их ждет... Тем более, насколько я ориентируюсь, абсолютно все опросы, которые проводились в последнее время по Львову и Львовской области, давали очень высокие результаты мне как политику и ВО «Свобода». Ясно, что и у БЮТ, и у «Нашей Украины» затряслись коленки: понятно, что они начинают осознавать, что им придется отвечать за их злодеяния...Безусловно, меня очень удивляет высокий результат Партии регионов. Но меня совсем не удивляет низкий результат БЮТ. БЮТ испортил себе репутацию, и в первую очередь, политикой в центре. Заигрывания Тимошенко с Путиным и Медведевым так просто не прошло. Патриотический галицкий электорат сразу на это среагировал. Продвижение в парламенте предоставления статусу русского языка как языка общения государственных служащих. Это была очень большая ошибка Тимошенко. Галичане на это среагировали и заподозрили что-то неладное. После газовых соглашений и всех этих кредитов от России моментально пошла реакция. Следующий фактор неудачи БЮТ – их представители в Тернополе. Извините, но если руководителем фракции в горсовете является человек, несколько лет отсидевший за групповое изнасилование несовершеннолетних, о чем можно говорить. Я вам с десяток бютовцев назову с полным набором уголовных дел, которые являются депутатами тернопольских советов разных уровней. Они в полную силу себя проявили за последние два года. Следующая причина поражения БЮТ – афера с попыткой отменить выборы. Этим они себе вырыли могилу. Они действовали точно так, как Кучма, лишая людей права выбора. Сначала 18 декабря проголосовали за выборы, а 3 марта их отменили, когда узнали о своем низком рейтинге. Но средства уже были потрачены, и Верховная Рада не имела права принимать такие решения, это противозаконно. Они ради этого даже пошли на обмен с регионалами в отношении голосования по Огрызко. БЮТ очень самовлюбленный, у них нос кверху слишком задран. Они себе представляли не только свою безнаказанность, они не могли представить, что могут суды проиграть! Они так уверовали в свою безнаказанность, что даже не могли оценивать реальное положение вещей. Поэтому и проиграли, не нужно нос так кверху задирать и недооценивать оппонентов, в частности нас. Они ведь нас недооценивают.Делать такие прогнозы после местных выборов можно. Юлия Тимошенко должна сделать выводы и кардинально сейчас изменить свое окружение и политику. Я не хочу давать им рецепты поведения, ведь они наши оппоненты, не хочу им подсказывать, что делать. Пусть погибают, пусть погибает БЮТ, «Наша Украина» и Партия регионов вместе взятые.Не бойтесь, скажите, пусть не боятся. Тем, кого наша победа испугала, я могу ответить – не бойтесь.Мы такого не допустим, будем для этого использовать все средства влияния на власть и парламент. Думаю, мы выведем людей на улицы, чтобы защитить право людей на выбор. Более того, «Свобода» выступает за то, чтобы форма правления в Украине была президентской. Никто не имеет права лишить нас возможности избирать себе президента. Президент не просто должен быть главой государства и главнокомандующим, он должен еще быть главой правительства. Это наша позиция. Тогда будет персональная ответственность, и все будут понимать, кто назначает министров и властную вертикаль. С него можно будет и спросить, потому что сейчас спросить не с кого. Сейчас все друг на друга пальцами показывают. Поэтому создание в Украине парламентской республики преступление, в этом заинтересован только Кремль, ведь Украина станет коллективной безответственностью. Наш парламент сейчас и так общество с безграничной безответственностью. Ему нельзя давать выбирать президента.Парламентские. Думаю, где-то в начале лета у нас будут парламентские выборы. Президент поставлен в такие условия, что он должен бы был в течение месяца распускать парламент, потому что противостояние зашло очень далеко.Я не утверждаю на 100%, но не исключаю такой возможности.Лет 5 назад я ездил в Париж и встречался с Ле Пеном. Мы ему рассказывали об Оранжевой революции и поддержке кандидата Ющенко. Наши партнеры во Франции – Национальный фронт Франции имеют серьезную фракцию в парламенте. Мы тогда к ним обращались, что если нас будут арестовывать кумовские милиционеры, так чтобы они постояли за нас через Европарламент. Тогда Ле Пен спросил меня, выдвигаю ли я свою кандидатуру на президентские выборы. Мы говорили о своей поддержке Ющенко в борьбе против Кучмы. Ле Пен сказал, что это неинтересно. Потому что если вы идеологическая партия и набираете хотя бы 0,1%, то вы все равно должны идти на выборы. Все остальное – это неинтересно и конъюнктура.Переговоры я не исключаю, но мы остаемся верными своим принципам – для любого объединения нужно иметь общую идеологию и открытую внутреннюю люстрацию. Мы противники создания блоков. Блоки всегда распадаются и люди в них разочаровываются. Был блок Костенко-Плюща – пропал. Блок Пора-ПРП – пропал. Блок «Наша Украина» с треском провалился. Зачем создавать блок, чтобы через полгода все начали гнуть свою линию. Должна быть единая партия, с единой позицией в парламенте, с 100% одинаковым голосованием. Это нравится избирателям, а мы затем и работаем, чтобы отстаивать их интересы. Сейчас я больше всего переживаю за то, чтобы мы реализовали их надежды. Мы должны быть ответственными перед тернопольцами. Я потому и переживаю, что мы не получили большинство. Нам будет очень сложно, потому что хуже всего, когда у тебя большая поддержка людей, но нет контрольного пакета для голосования. Тогда нужно постоянно идти на уступки и с кем-то договариваться. Скажу точно, что если и будем договариваться, то никогда не станем переступать через принципиальные позиции.Назовите мне хоть одного при власти, кто борется с кризисом. Они друг с другом борются, народ уже на пределе. Сегодня еще нет революционной ситуации, но завтра уже может быть. Уже завтра могут хвататься за вилы и косы.Если они состоятся летом, то хоть у нас и мало времени, но «Свобода» рассчитывает на 7% на досрочных выборах в парламент.С Ющенко я последний раз общался в 2004 году. Это было перед президентскими выборами. Тогда он меня пригласил к себе сообщить, что меня будут исключать из фракции «Наша Украина». С Виктором Ивановичем я последний раз общался в Мукачево во время знаменитых выборов. Случайно виделись.Они тащили своих. Вы же видите, какой они результат себе сделали, даже несколько переборщили. Мы с ними не играем и не забавляемся.Думаю, что нет.Нас не интересует просто власть в Тернополе. Мы расцениваем Тернополь как перспективу на будущее и определенный фундамент. Поэтому мы должны здесь землю под собой грызть и поступать таким образом, чтобы нас никто ни в чем не мог упрекнуть. Тем более что выборы будут летом, какой смысл нам с кем-то из них там заигрывать и компрометировать себя.