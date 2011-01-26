Крымская вендетта

Завтра, 27 января, Прокуратура Крыма предъявит экс-спикеру Верховного Совета полуострова Анатолию Гриценко обвинение. Завтра же суд центрального района Симферополя изберет Гриценко меру пресечения. Прокуратура настаивает на содержании экс-спикера под стражей: по словам прокурора Крыма Степана Молицкого, есть информация, что следствию в расследовании уголовного дела в отношении Гриценко могут чинить препятствия.

Бывшего главу крымского парламента, депутата Верховного совета АРК от Партии регионов Анатолия Гриценко задержали 24 января в Симферополе по подозрению в земельных махинациях. Его обвиняют в незаконном изъятии 4,8 тыс. га земли из пользования военного совхоза «Азовский». По сообщению пресс-службы прокуратуры Крыма, господин Грицeнко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 УК (превышение власти или служебных полномочий, приведшее к тяжким последствиям; карается лишением свободы сроком до 10 лет). Позднее прокурор АРК Степан Молицкий уточнил, что также проверяется причастность экс-спикера к занижению арендных ставок одного из корпусов санатория «Россия», отданного в долгосрочную аренду неким коммерческим структурам.

Анатолий Павлович Гриценко не очень известен за пределами Крыма, – многие украинцы путают его с тезкой и однофамильцем, лидером «Гражданской позиции» Анатолием Степановичем Гриценко. Зато на полуострове его знают все. Довольно долгое время этот человек был одним из самых влиятельных на полуострове. Политическая карьера уроженца Керчи началась еще в 1987 году, когда он возглавил исполком Чистопольского сельсовета народных депутатов Ленинского района. Спикером ВР Крыма Гриценко впервые стал еще 13 февраля 1997 года, однако уже через год ушел в отставку. С 2001- го по 2005-й Гриценко был председателем Ленинской райгосадминистрации (именно к Ленинскому району и относится военный совхоз «Азовский», часть земель которого Гриценко, по версии прокуратуры, мог отвести «налево»). С 2005-го по 2006-й – работал заместителем председателя Совмина АРК, с 2006-го по 2010-й – спикером крымского парламента.

Интересно складывались отношения Гриценко с лидером ПР Виктором Януковичем. Еще в конце 2009 года казалось, что Анатолий Гриценко укрепляет свою власть в Крыму, – в сентябре 2009-го попал в опалу и был исключен из ПР его давний противник Василий Киселев. Став Президентом, Янукович наградил Гриценко почетной грамотой и …через несколько месяцев уволил. Формально Анатолий Павлович подал в отставку по собственному желанию (на тогдашнюю просьбу «Главреда» прокомментировать происходящее он отвечал красноречивым английским «No comment»). Однако все эксперты сошлись во мнениях, что тогда произошла запланированная Президентом смена центров влияния.

Проблема в том, что при формальном членстве Гриценко в ПР с середины 2000-х годов он не стал «своим» для многих влиятельных «регионалов». В местной прессе он неоднократно упоминался как член влиятельной на полуострове «группы Мельника» (Александр Мельник – депутат крымского парламента, которого экс-«регионал» Василий Киселев называл лидером организованной преступной группировки «Сейлем»). А группа Мельника, хоть и формально лояльна Партии регионов, все-таки представляет собой отдельный центр силы, отличный от «макеевской» группы влияния нынешнего председателя Совмина Крыма Василия Джарты. Именно приезд в Крым Джарты и отставка Гриценко с поста спикера местного парламента стали символом «смены элит» на полуострове. Уже к концу 2010 года в ежегодном рейтинге «Самых влиятельных людей Крыма», составляемом Крымским независимым центром политических исследователей и журналистов, четыре места в первой пятерке занимали выходцы из Донецкой области: премьер Василий Джарты, его первый зам Павел Бурлаков, уже упоминавшийся прокурор Степан Молицкий и начальник крымской милиции Александр Просолов. Единственным крымчанином в топ-5 был сменивший Гриценко спикер Владимир Константинов (на третьем месте). Сам же Гриценко оказался девятым – при том, что в 2009 году в том же рейтинге уверенно занимал первую строчку.

На данный момент Гриценко арестовали по обвинению, которое, при желании, можно предъявить большей части властной элиты Крыма (да и других регионов Украины). При этом на момент задержания он формально являлся одним из видных членов «команды власти», возглавляя организацию Партии регионов в Ленинском районе.

Задержание Гриценко уже прокомментировали ряд политиков, так или иначе связанных с Крымом. Геннадий Москаль, долгое время возглавлявший крымскую милицию, рассказал, что неоднократно судился с Гриценко из-за земельных махинаций. Инна Богословская выразила сожаление, что арестован был ее коллега, член Партии регионов. А Леонид Грач (до недавнего времени – лидер крымских коммунистов, ныне исключенный из партии) увидел в аресте Гриценко попытку «регионалов» доказать, что в Украине арестовывают не только оппозиционных политиков.

«Главред» обратился к двум известным крымским политологам – доценту Таврического национального университета Андрею Никифорову и сопредседателю Крымской ассоциации политологов Александру Форманчуку.

Андрей Никифоров:

Происходящее сейчас в Крыму сложно назвать борьбой за власть. Скорее, это формирование оккупационной администрации. Пришла армия, оккупировала территорию и методично зачищает ее от очагов сопротивления. Включая потенциальные. За Гриценко стоят довольно крупные силы, имеющие медиа-ресурс, однако не имеющие собственного политического лица. Гриценко и был этим лицом, харизматичной личностью. Его арест – это фактически вывод этих сил из политики. В физическом плане этим лицам ничего не угрожает – они не опасны. Я бы сравнил их сейчас с гранатой без запала. Запал (Гриценко) вынули – граната не взорвется.

При этом нельзя сказать, что Гриценко был нелоялен к «регионалам». Напротив. Просто тут уже речь не о том, кто что делает, а о том, кто на что потенциально способен. Джарты лег в больницу – по Крыму стали ходить слухи, кто способен занять его место. Называлось имя Гриценко. Джарты вышел из больницы – Гриценко арестовали.

После этого никто уже не способен бросить серьезный вызов «донецкой» вертикали в Крыму. Была сильная Компартия, эдакая пирамида, но у нее снесло верхушку после того, как Леонида Грача и лояльных к нему людей из крымского рескома исключили из КПУ. Пирамида развалилась. Другой потенциальный оппонент, Куницын, слаб из-за отсутствия у него собственной политической силы. Ну и, наконец, был нанесен удар по Меджлису крымских татар. Слабость Меджлиса была в его неофициальном статусе. В результате конфликта с Партией регионов он лишился своего официального

представительства в Совете представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины. После изменения правил формирования Совета в его новый состав включили в основном представителей оппозиционных к Меджлису небольших объединений.

Хотя с татарами тут, конечно, палка о двух концах. «Регионалам» пришлось быстро понять, что возможность вести диалог с татарами им нужна не меньше, чем самим татарам. Так что тут ситуация еще может измениться.

Александр Форманчук:

Я бы не стал сводить все происходящее к акту мести со стороны Джарты. Я не могу подтвердить это фактами, а без них такое утверждение – лишь предположение. Хотя в свое время Анатолий Павлович Гриценко имел с ним конфликты. Я бы сказал, что он в определенной мере пал жертвой собственного поведения: в свое время он демонстративно игнорировал интересы многих своих коллег. А коллеги, включая того же Джарты, постепенно накапливали негативное к нему отношение. Пусть в свое время Гриценко, занимая ряд должностей, вызывал у Януковича лишь благосклонность, это в итоге прошло.

В Крыму уже выстроена собственная вертикаль власти. Оппозиции на полуострове нет. Был Грач, да и тот обанкротился. Впрочем, арест Гриценко – хорошее предостережение тем, кто мог бы попытаться занять эту нишу.