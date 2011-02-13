В Египте вооруженные напали на три христианские церкви

Три христианские церкви подверглись в субботу, 12 февраля, нападению вооруженных преступников в египетской Исмаилии, передает «Вести.ru».

Одна из них была ограблена, атаки на две другие были отбиты силами армейских подразделений и местных жителей.

Отметим, это не первое преступление против египетских христианских храмов. Так, 1 января спустя несколько минут после наступления Нового года в Александрии у коптской церкви Святых был совершен теракт, жертвами которого стали 24 человека и около сотни пострадали.