Тигипко сегодня празднует 51-й день рождения

Вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко сегодня, 13 февраля, отмечает свой 51-й день рождения, пишет ЛІГАБізнесІнформ.

Политик родился в молдавском селе Драгонешты. В 1982 году окончил Днепропетровский металлургический институт по специальности «инженер-металлург».

В 1991-м Тигипко стал зампредседателя правления коммерческого банка «Днипро». В марте 1992 года - главой правления нового днепропетровского КБ «ПриватБанк».

В 1994-1997 гг. Тигипко - внештатный консультант президента Леонида Кучмы по вопросам денежной политики.

В 2000-м году на довыборах в Верховную Раду в избирательном округе в Павлограде становится народным депутатом Украины.

9 декабря 2010 года в результате начавшейся админреформы стал вице-премьер-министром - Министром социальной политики.