Власть не прислушивается к советам Венецианской комиссии – Ставнийчук

Украинская власть при всем своем показательном отношении к советам Венецианской комиссии на замечания уважаемой в Европе организации - не обращает внимания. Об этом в интервью «5 каналу» заявила член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук.

«К сожалению, должна сказать, что при всей показательности Украины или власти Украины в вопросе необходимости выполнения рекомендаций Венецианской комиссии, кажется, что реально, фактически, сегодня к позиции Венецианской комиссии во многих вопросах власть не прислушивается», - сказала Ставнийчук.

Ставнийчук подчеркнула, что позиция Венецианской комиссии является определяющей для Парламентской ассамблеи Совета Европы, а потому очевиден тот факт, что Украина получит определенную негативную оценку со стороны ПАСЕ.