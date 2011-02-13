На площадь Тахрир в Каире снова собираются тысячи демонстрантов

Не смотря на призывы египетских военных очистить площадь Тахрир в Каире, туда подтягиваются несколько тысяч новых демонстрантов, сообщает Би-би-си.

Они намерены заменить манифестантов, которых военные вынудили покинуть площадь.

Сообщается, что военные, похоже, пока не могут принять решение о том, как реагировать на новый приток демонстрантов.

Ранее было объявлено, что на краю площади Тахрир осталось несколько сот демонстрантов, однако автомобильное движение было практически полностью восстановлено.