Ставнийчук предложила снимать на видео подсчет голосов на выборах

В избирательном законодательстве следует закрепить возможность фото- и видеофиксации процесса подсчета голосов во время выборов. Об этом в интервью «5 каналу» заявила член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук.

По ее словам, всегда является важным вопрос установления результатов выборов и в этом процессе в настоящее время существует большое недоверие.

«Нам некуда деваться. Нам нужно легитимировать эти процедуры. Я считаю, что на законодательном уровне должны быть внедрены процедуры, дающие возможность снимать, фотографировать процедуру установления результатов голосования на избирательных участках, установление результатов выборов в территориальных округах и ЦИК», - считает член Венецианской комиссии.

В настоящее время в повестке дня важным является вопрос процедур избирательного процесса, отметила она.

«В таких условиях, которых сегодня находится Украина, манипулирование регистрацией и снятие кандидатов с выборов должно быть отброшено в сторону... Кандидаты должны регистрироваться на как можно более свободных условиях, и именно избиратель должен решать, кто будет его депутатом, а не 10-15 человек в избирательной комиссии», - подчеркнула Ставнийчук.