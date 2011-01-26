Новые жертвы пенсионной реформы

26 января 2011, 18:22

Сергей Тигипко выслушал, чего на самом деле хотят госслужащие. Оказалось, они хотят лишить его безбедной старости, а себе оставить все как есть.

Вице-премьер-министр Сергей Тигипко встретился с руководителями центральных госорганов, чтобы обсудить с ними дальнейшее ухудшение их пенсионного обеспечения. С подробностями из Главгосслужбы — корреспондент «Главреда».

Сергей Тигипко приехал на совещание прямо из Австрии, где изучал опыт социальных реформ. В Главгосслужбе его уже ждала целая армада журналистов, которых интересовало, куда идти работать, если людей пожилого возраста заставят работать дольше. В ответ вице-премьер Тигипко недоумевал: чего бояться, если скоро будет дефицит рабочих рук, и нас ждут полчища жаждущих трудиться у нас китайцев?

Всюду, где в последнее время появлялся вице-премьер, участников встречи переполняли тревожные мысли о том, что именно на их плечи переложат бремя непопулярных реформ. Тем более что на последнем «круглом столе» в Институте демографии, о котором писал «Главред», вице-премьер твердо дал понять, что отказываться от своего варианта пенсионной реформы не собирается. В общем, ждали его без энтузиазма.

Сергей Леонидович и в самом деле, видимо, уже так вжился в роль гонца с плохими вестями, что сходу перечислил все непопулярные меры, которые планируются для собравшихся:

- ограничение максимальных пенсий 12-ю прожиточными минимумами (9 тыс. грн);

- выплата работающим пенсионерам на госслужбе пенсий на общих основаниях (специальная пенсия выплачивается только после ухода с госслужбы);

- исчисление пенсий проводится не с 24, а с 60 месяцев страхового стажа;

- пенсия госслужащего будет составлять не 90%, а 80% от зарплаты;

- мужчины-госслужащие будут выходить на пенсию с 2013 года в 62 года.

Но есть одно «но» - все эти ограничения коснутся только будущих пенсионеров. Нынешним «элитным» пенсионерам — Стельмаху, Плющу, Билоконю — волноваться нечего. Кстати, по словам Тигипко, пенсию больше 10 тысяч в Украине получают 3 888 человек. Из них 2870 — Герои Украины, 1018 — депутаты, госслужащие, военнослужащие.

К слову, в Австрии соотношение между максимальной и минимальной пенсией не превышает четырех раз (EUR2400 и EUR794 соответственно). Но это предложение Сергея Леонидовича пока не заинтересовало, хотя люди в Украине об этом ему тоже говорили. Может быть, будет принято политическое решение «стиснювати, стиснювати і стиснювати» (по выражению господина Тигипко) максимальные пенсии, но пока такая настойчивость «сверху» не проявлена.

После этого вице-премьер начал предлагать варианты уменьшения дефицита пенсионного фонда: менять соотношение работающих и пенсионеров (первых увеличивать, вторых сокращать), увеличивать зарплаты, легализовать рабочие места (сокращая начисления на фонд оплаты труда), уменьшать дефицит пенсионного фонда, стимулировать банковский сектор (для кредитования реального сектора) и улучшать инвестиционный климат.

«Как только экономический рост начинается, мы видели, автоматом заработная плата начинает быстро расти. Причем этот рост начинается в частном секторе. Предприятия определенных секторов начинают настолько жестко конкурировать друг с другом — мы видели, что творилось в финансовом секторе, заработная плата, как на дрожжах, росла. Безусловно, это создает условия для поднятия зарплат в бюджетном секторе, и пенсионный фонд может наполняться», - излучал оптимизм вице-премьер, хотя собравшиеся очень хорошо знали, что рост их зарплат в 2011 году «заморозили».

Тигипко был уверен, что предлагает правильные, европейские меры, но наткнулся на стену непонимания. Первая же выступающая — глава ЦК профсоюза работников госучреждений Татьяна Никитина раскритиковала увеличение пенсионного возраста в то время, когда благополучие и продолжительность жизни в Украине падает.

Кроме того, большинство госслужащих при адских условиях труда получают маленькие зарплаты. И предлагаемые Тигипко меры — уменьшение пенсий с 90 до 80% зарплаты - приведут к уменьшению пенсий с 1368 до 1094 грн. И это при том, что закон запрещает госслужащим иметь другой заработок (и соответственно возможность увеличить пенсию).

Словом, рядовые госслужащие хотели оставить для себя все как есть, а зарплаты и пенсии сократить только чиновникам 1-2 ранга (к которым относится и сам Тигипко). А иначе получается, что «забирают у бедного и отдают еще беднейшему, что неправильно», с надеждой обратилась оратор к высокому гостю.

Но Сергея Леонидовича смутить было трудно. «Если говорить о продолжительности доживания после выхода на пенсию, то у мужчин она составляет 14 лет, у женщин — 25, что вполне общеевропейский уровень», - отрезал вице-премьер. То есть выходило так, что в непопулярных реформах виноваты украинские женщины, которые слишком долго живут на пенсии. Очевидно, если бы они умирали так же рано, как и мужчины, то им бы так радикально не повышали пенсионный возраст.

Начальник управления Главгосслужбы в Полтавской области Александр Черчатый попросил вице-премьера не отменять выплаты десяти окладов госслужащим при выходе на пенсию. Тигипко пообещал, что все оставит как есть. Впрочем, собравшиеся уже ни в чем не были уверены, потому что Украина в последнее время набрала столько различных обязательств перед МВФ, что ничего нельзя было исключать.

Когда очередь выступать дошла до замглавы Гостаможслужбы Виктора Бондаря (в прошлом — и.о. главы Днепропетровской облгосадминистрации), он стал упрекать Тигипко в том, что власть неискренна с таможенниками. Гостаможслужбу заставляют сокращать аппарат на 30%, при этом отказываются приравнять ее сотрудников к госслужащим. Но Тигипко с возмущением парировал, что этот вопрос можно решить на совещании за 15 минут. То есть к таможенникам у Сергея Леонидовича вопросов не было.

Наконец слово взял глава Главгосслужбы Тимофей Мотренко. Он хотя и старался говорить доброжелательно, но тоже не понимал, почему ко всем госслужащим такой однообразный подход. Почему вместо того чтобы «низы» поднять вверх, делают наоборот? Почему ограничивают количество работающих пенсионеров-госслужащих, если молодежь все равно не хочет туда идти, и скоро просто некому будет работать на государевой службе?

Тень сомнения мелькнула на лице экс-банкира. «Поверьте, меньше всего хочется обижать госслужбу. Хотим, чтобы работала лучше», - сказал он и озвучил список, где на госслужбе жить хорошо:

средняя зарплата военнослужащих — 1796 грн;

журналистов в государственных и коммунальных СМИ — 3000 грн;

судебных экспертов — 2500 грн;

дипломатов — 2979 грн;

таможенников — 4500 грн;

судей — 6137 грн;

прокуроров — 6186 грн;

народных депутатов — 15 681 грн.

«Популярные — непопулярные, деваться некуда», - со странным мстительным удовлетворением произнес Тигипко и пообещал довести начатое до конца в короткие сроки — в течение февраля месяца.

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