Франсуа Бозизе переизбран на пост президента ЦАР

По сообщению из Банги, конституционный суд Центрально-Африканской Республики сегодня, 13 февраля, опубликовал итоговые данные подсчета голосов.

Согласно им, действующий президент Франсуа Бозизе на состоявшихся 23 января 2011 года выборах получил 64,67% голосов и остался на своем посту, передает РБК-Украина со ссылкой на «Синьхуа».

Экс-президент Анж-Феликс Патассе получил 21,43% голосов, экс-премьер-министр Мартэн Зигеле - 6,80% голосов.

Конституционный суд также сообщил, что 23 января нынешнего года президентские и парламентские выборы прошли нормально, а обвинения Патассе и Зигеле относительно голосования и подсчета голосов являются безосновательными.