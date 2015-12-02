Саакашвили просит с предпринимателей от 1 до 5 миллионов и врёт о своей зарплате — нардеп

Нардеп от Блока Порошенко Дмитрий Голубов заявил, что одесский губернатор Михеил Саакашвили лжёт о своей зарплате в Международном институте лидерства в 198 тысяч долларов в год.

Об этом сообщает издание "Таймер".

Такое заявление он сделал на встрече с журналистами. Голубов отметил, что и сам председатель Одесской ОГА ранее говорил о своей большой зарплате в институте, но "немного заврался". Нардеп сообщил, что располагает документами, из которых следует, что к работе в международной структуре Саакашвили приступил лишь 1 мая 2015 года, а 30 мая уже стал губернатором, и, по мнению Голубова, за месяц трудов в институте вряд ли смог бы заработать указанную сумму.

"По моей информации, весь этот месяц Саакашвили находился в Украине. А это значит, это — очередной обман. Это ещё раз подтверждает то, что Саакашвили врёт всегда и даже тогда, когда это необязательно делать", — заявил Голубов, добавив, что провёл своё, "независимое и открытое расследование".

Она показало, что так называемый "институт" находится в очень бедном районе Вашингтона, между двумя забегаловками (одна из которых по метражу больше, чем весь институт) и автозаправкой.

"Он находится в квартире и является ничем иным как общественной организацией, у которой к тому же ещё и лицензия отозвана. А значит, "институт" не имеет права заниматься какой–либо деятельностью. Дом, в котором располагается "институт", принадлежит американской семье, которая имеет право сдавать жилье в аренду, но исключительно одной семье. Этот "институт" — это обычная фикция", — рассказал Голубов.

Как подчеркнул нардеп, Саакашвили занимается "фиктивным предпринимательством, вешает на себя чужие заслуги и несуществующие зарплаты".

"Мы хотели попасть на лекции в "институт", узнать, кто там читает лекции, сколько это стоит, но так и не смогли этого сделать. Показали фото Саакашвили мексиканцу, который работает на соседней заправке около 10 лет, но тот его не опознал и сказал, что никогда его там не видел. Михеил Николозович, может, вы в Америке большой профессор, но в Одессе еле–еле доцент", — также заявил Дмитрий Голубов.

Прокомментировал он и работу фонда "На благо Одессы", заявив, что деньги этой организации "разбазариваются на нужды команды грузинских реформаторов — на фуршеты, бензин, новые автомобили". Голубов сообщил, что вместе с некоторыми другими депутатами подал запросы в ряд соответствующие органы, в том числе, в антикоррупционный комитет.

"Команда Саакашвили начинает рассылать предпринимателям письма следующего содержания: просим Вас принято участие в реализации задач благотворительного фонда и оказать благотворительным помощь в размере 1 миллиона гривен. Такие письма подписаны грузинскими реформаторами, которые как госчиновники не имеют права этого делать. Потом просят 2,5 миллиона. Теперь просят 5 миллионов", — также рассказал нардеп, попросив бизнесменов "не подкармливать паразитов".