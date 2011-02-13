Жену Януковича запретили фотографировать без разрешения

Первую леди Украины Людмилу Янукович запретили фотографировать во время посещения Донецкого музыкально-драматического театра 12 февраля, сообщает Gazeta.ua.

Так, вчера вечером в Донецком музыкально-драматическом театре состоялась премьера рок-легенды «Опаленi коханням».

На премьере присутствовала первая леди в сопровождении подруги и охраны. Перед началом представления журналистов ошеломили новостью: отныне госпожу Людмилу Янукович нельзя фотографировать, а кроме того - запрещается к ней приближаться без специального разрешения.

К кому конкретно можно обратиться за соответствующим разрешением администрация театра не смогла уточнить. Однако, дала понять, что требование ограничить доступ исходит от охраны.

«Людмила Александровна пришла отдыхать, а не позировать, к вопросам не готовилась, к тому же последние фото из театра не понравились», - объяснила представительница пресс-службы муздрамы.

Как отмечает издание, до нынешнего времени Людмила Янукович отличалась абсолютной доступностью и любезно общалась с представителями СМИ при каждом появлении на публике.