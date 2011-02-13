Британские службы ищут секретные счета Мубарака

Британское управление по борьбе с крупными финансовыми махинациями приступило к поиску миллионов фунтов стерлингов, принадлежащих Хосни Мубараку, передают «Вести.ru».

По данным экспертов, деньги экс-президента Египта могут находиться на секретных счетах в британских банках, а также быть вложены в недвижимость в Соединенном Королевстве.

Следователей управления заинтересовала частная инвестиционная компания, базирующая в центральном лондонском районе Белгравия и тесно связанная с двумя сыновьями Мубарака.

Напомним, бывший президент Египта Хосни Мубарак недавно подал в отставку.