Дипломаты Британии и РФ проведут товарищеский матч по футболу

В преддверии визита главы МИД России Сергея Лаврова в Лондон сегодня, 13 февраля, на одном из лондонских стадионов состоится товарищеский матч между сборными командами российского посольства и министерства иностранных дел Великобритании.

Как сообщил Интерфаксу представитель российской дипмиссии, в качестве болельщиков на матче будут присутствовать новый посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, а также руководство и главы ряда департаментов британского Форин офиса.

Лавров отправляется в Лондон с двухдневным визитом в понедельник, 14 февраля.