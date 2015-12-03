Турчинов предлагает ввести с 2016 года жесткий визовый режим с РФ

С 2016 года Украина должна ввести с Россией жесткий визовый режим, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Об этом он заявил в интервью "5 каналу".

По его словам, этим вопросом сейчас занимается правительство и, в частности, Министерство иностранных дел. Впрочем причина, по которой Кабмин не ускоряет введение визового режима — это большое количество украинских мигрантов в России.

"Еще в 2014 году СНБО принял решение о введении визового режима с РФ и поручил Кабинету министров реализовать это задание. Уже первый этап этой задачи реализован", — подчеркнул Турчинов.

Кроме того, он напомнил, что на территорию Украины россияне могут попасть только по заграничному паспорту.

"Но я убежден, с нового года мы должны ввести реальный и достаточно жесткий визовый контроль, визовый режим с РФ. У нас много украинцев находятся в РФ, и одна из причин, почему правительство не ускоряет визовый режим, мы понимаем, что сразу будут синхронные действия РФ", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии обещает сделать все, чтобы украинцам отменили визы.

Видео: 5 канал.