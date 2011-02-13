Кабмин Египта впервые проводит заседание без Мубарака

Кабинет министров Египта, назначенный в свое время Хосни Мубараком, проводит первое заседание после его отставки, передает Би-би-си.

Отметим, военное правительство, к которому перешла власть в стране, оставило прежнее правительство для разработки политических реформ, которые позволят Египту перейти к демократии.

Посол Египта в Великобритании Хатем Саиф Аль-Наср выразил уверенность, что в стране будут проведены свободные демократические выборы, однако решение о том, как они пройдут, еще не принято.