Жители Швейцарии проголосовали за хранение оружия дома

По данным экзит-пола, граждане Швейцарии проголосовали на референдуме за сохранение прежней системы по контролю за огнестрельным оружием, передает Би-би-си.

Данная система позволяет держать дома оружие, полученное после службы в армии.

Согласно действующему законодательству, около трех миллионов человек в Швейцарии хранит дома оружие, полученное после прохождения службы в армии.

Критики существующих порядков говорят, что в Швейцарии самый высокий уровень в Европе самоубийств, совершенных при помощи огнестрельного оружия.