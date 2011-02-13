Корреспондент Guardian прибыл в Россию

Журналист британской газеты Guardian Люк Хардинг, которому неделю назад отказали во въезде в Россию, получил российскую визу в посольстве РФ в Лондоне и прибыл в Москву, где уже в завтра, 14 февраля, может получить журналистскую аккредитацию, сообщил РИА Новости глава ассоциации иностранной прессы в Москве Адиб аль-Сайед.

«Хардинг получил визу в российском посольстве в Лондоне. Его аккредитация в МИДе РФ уже готова», - рассказал аль-Сайед.

«Ассоциация очень рада, что эта проблема разрешилась очень быстро и эффективно, не имеет отрицательных последствий, а также что Хардинг может беспрепятственно продолжать свою работу в России», - добавил он.

Напомним, пограничные власти РФ 5 февраля отказали Хардингу во въезде в РФ и отправили обратно в Великобританию. МИД России объяснил это тем, что Хардинг «допустил целый ряд нарушений правил работы иностранных корреспондентов», в частности, выехал из Москвы в Лондон по своим делам, не получив выписанное ему удостоверение иностранного корреспондента, хотя и знал о необходимости сделать это.