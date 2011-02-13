Швейцария намерена заморозить все счета Мубарака

Швейцария объявила, что намерена заморозить все счета экс-президента Египта Хосни Мубарака, которые он мог держать в швейцарских банках, передает Би-би-си.

По словам британского министра по делам бизнеса Винса Кейбла, страны должны работать сообща, чтобы отследить все незаконные накопления, которые мог сделать Мубарак.

Неизвестно, сколько составляет состояние Мубарака, однако согласно некоторым сообщениям, оно может исчисляться миллиардами долларов.

Как сообщалось ранее, британское управление по борьбе с крупными финансовыми махинациями приступило к поиску миллионов фунтов стерлингов, принадлежащих Хосни Мубараку.