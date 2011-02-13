В Венецианской комиссии надеются, что КС вернется в правовое поле

Член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук рассчитывает, что Конституционный Суд все-таки вернется в правовое поле при вынесении своего решения относительно изменений в Конституцию. Об этом она заявила в интервью «5 каналу».

«Невзирая на то, что в последнее время Конституционный Суд Украины во всех вопросах, касающихся не только права, но и политики, занимал достаточно часто политико-правовую позицию, все же хотелось, чтобы Конституционный Суд в вопросе внесения изменений к Основному закону Украины действовал исключительно в пределах, на основании и в порядке, предусмотренных Конституцией», - сказала она.

По словам Ставнийчук, именно учитывая это, процедура рассмотрения в КС соответствующего Закона должна быть достаточно серьезная и полная.

Член ВК отметила, что статья 152 Конституции Украины предусматривает, что законы могут быть признаны не отвечающими Конституции, в том числе, и через нарушение процедуры их принятия.

Она также напомнила, что Венецианская комиссия неоднократно указывала на то, что КС должен работать в конституционном поле и быть лишенным всех политических и любых других влияний.

При этом, по ее словам, если ситуация не изменится, то уже в настоящее время можно прогнозировать негативные оценки Венецианской комиссии.