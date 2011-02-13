Оппозиция вынуждена объединяться - Костенко

Новое избирательное законодательство заставит правоцентристские силы объединиться в одну партию. Об этом заявил лидер Украинской народной партии, депутат от НУНС Юрий Костенко, пишетет УНИАН.

По его словам, «сегодня нас вынуждает объединяться новое избирательное законодательство».

«Закона нового о выборах в Верховную Раду пока еще нет, но в Минюсте работает рабочая группа, которая готовит новый избирательный закон, и он будет напоминать тот, по которому мы избирали депутатов местных советов: 50 на 50 (мажоритарные округа и политические партии). Это и запрет формирования блоков, а будут принимать участие в выборах только политические партии», - сказал Костенко.

По его мнению, «сейчас этим законом будут вынуждать партии объединиться».

«Кто не объединится, тот просто-напросто перечеркнет свое политическое будущее», - добавил политик.