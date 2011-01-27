Прикупай, не то проиграешь

27 января 2011, 08:41

Тенденции к объединению политических сил оппозиционного сегмента вряд ли смогут качественно изменить отечественную политику.

Скорее, произойдет имитация бурного броуновского движения вместо изменения качества публичной деятельности.

Появление «Фронта змин» в эпицентре объединительного процесса выглядит не случайным. Арсений Яценюк за непродолжительное время пребывания в большой политике доказал, что умеет привлекать к себе внимание. Пусть и не всегда с пользой для собственного имиджа. После противоречивой президентской кампании главный «фронтовик» осуществил проект политической франшизы, распространив партийное «уникальное предложение» на места и заручившись с его помощью поддержкой тамошнего среднего и претендующего на локальную олигархичность бизнеса. В результате Яценюк не только обеспечил бронзовение своего партийного проекта, но и получил хорошее подспорье для ведения будущих переговоров. Однако сегодня ему не хватает узнаваемых персонажей в партии, поэтому идея интеграции оппозиционеров лежала на поверхности.

В ее воплощении в жизнь совпало два вектора интересов. Власть стремится сыграть на понижение рейтинга Юлии Тимошенко не только собственными руками, но и силами оппозиционных политиков. Пристальное внимание Запада к украинским политическим реалиям подталкивает соратников Януковича к соблюдению минимальных политических приличий. Оппозиционеры же, напоминающие мозаику своей многоцветностью и малоузнаваемостью, пытаются выскочить из тени лидера «Батькивщины», переборщившей со стремлением стать лидером оппозиции любой ценой. Те, кто наблюдает за функционированием политической команды экс-премьера, понимает, что ее окружение не заинтересовано в новых конкурентах за влияние на формирование позиции Юлии Владимировны. Поэтому соседям по оппозиционному лагерю остается только взять на вооружение типично украинский лозунг «Вместе победим (Тимошенко)». Это достаточно здравый подход, поскольку один на один соревноваться с Юлией Владимировной никто не берется уже давно.

Хотя процесс создания оппозиционной партии продолжается (Тимошенко и Ющенко отозвались о нем критически и со скепсисом соответственно), акции этого проекта постепенно повышаются. На руку «фронтовикам» и идеологическая невнятность их партии, позволяющая активнее играть роль «пылесоса» для притягивания потенциальных партнеров. Видимо, Яценюку удалось убедить своих спонсоров, к которым причисляют Петра Порошенко, Николая Мартыненко и Виктора Пинчука, в своей способности объединить разрозненные силы для создания перспективного в будущем формата партийного сотрудничества. Интересно, что эти «кошельки от политики» уже принимали участие в финансировании политической деятельности одного популярного банкира по фамилии Ющенко, ухитрившегося растратить кредит народного доверия. Правда, ситуация в стране такова, что толстосумам с претензией на публичность, не имеющим донецкой прописки или опыта работы в Донбассе, перебирать харчами не приходится. Поэтому создание новой партии, способной конкурировать с Тимошенко – своего рода индульгенция для цивилизованной оппозиции.

Любопытно, что Олег Тягнибок пока потуги своих потенциальных конкурентов не комментирует. Видимо, он понимает, что электорат у «Свободы» и «Объединенного Фронта» (условное название) различен, а бороться против оппозиции лидеру правой партии как-то не с руки. Конечно, если она не находится у власти. Более того – процесс консолидации в оппозиционном центристском сегменте на руку Тягнибоку.

Дело в том, что начало партийного сближения стимулирует политические торги. Из 185 партий, зарегистрированных в Украине, центры притяжения могут выбрать подходящую для объединения. Из некоторых сил, не имеющих электоральной перспективы, можно отбирать харизматичных ораторов и опытных аппаратчиков, готовых работать на результат. Переманить под свои знамена чужого спонсора – и вовсе редкая удача. Впрочем, не исключено и рекрутирование целых политических сил в состав более перспективной партии. Любопытная зависимость – чем более громкое название и меньше реальных возможностей для самореализации у лидеров политической силы, тем сложнее идут переговоры о слиянии и поглощении.

Утечка информации о планах оппозиционных сил объединиться фактически дала старт работе политического трансферного окна, которое будет открыто до осени 2011 года. За это время политическим силам предстоит стать более мощными и конкурентоспособными. Ожидающееся принятие смешанного избирательного закона сформирует более четкие требования к укрупнению политических сил.

Есть основания полагать, что избирательность отношения власти к оппозиции продолжится и в случае с перестройкой партийных рядов. Многие помнят проблемы с местными организациями «Батькивщины», проявившиеся в разгар местных выборов. Не исключено, что вождям оппозиции, берущим на себя обязательство конкурировать с Тимошенко, придется принести непубличную, но проникновенную клятву верности. Правда, и сама Юлия Владимировна не будет сидеть сложа руки. Ей необходим приток свежей крови в партийные ряды, даже если для этого придется сломить сопротивление окружения. Ведь на старых лозунгах и брифингах у стен Генеральной прокуратуры далеко не уедешь.

Как представляется, партийные маневры на оппозиционном фланге не способны решить главную задачу: сформировать привлекательную альтернативу действующей власти. Команда, проигравшая Януковичу президентские выборы, стремится любой ценой сохранить свои позиции, зачастую напоминая собаку на сене. Не желающая подчиняться Тимошенко оппозиция будет вынуждена заручиться благосклонностью власти для решения тактических задач. Поэтому политические изменения в Украине вызревают крайне медленно. Настолько медленно, что сохранение политического климата может заставить граждан в решении насущных вопросов и вовсе обойтись без слуг народа.

Фото: fz.poltava.ua

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