Премьер Египта пообещал бороться с коррупцией

Премьер-министр Египта Ахмед Шафик пообещал «вернуть права народу» и бороться с коррупцией, передает Радио Свобода.

По его словам, главная цель сейчас - восстановить безопасность в стране. Кабинет министров продолжает работу по поручению Высшего военного совета, к которому перешла власть от Хосни Мубарака.

Отметим, сегодня на площади Тахрир в центре Каира, бывшей центром массовых протестов с требованием отставки президента, восстановлено автомобильное движение. Военные призывают остающихся на площади участников акций протеста разойтись. Накануне Высший военный совет пообещал, что Египет перейдет к демократии и гражданскому правлению.

Как сообщалось, 13 февраля Кабинет министров Египта, назначенный в свое время Хосни Мубараком, проводил первое заседание после его отставки.