Янукович поздравил Тигипко с днем рождения

Президент Украины Виктор Янукович поздравил вице-премьер-министра Сергея Тигипко с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Вы вошли в историю становления независимой Украины как профессионал, авторитетный специалист и личность с высокими моральными принципами, заняв достойное место в когорте выдающихся государственных деятелей и политиков суверенной Украине», - говорится в поздравлении Президента.

«Убежден, что Ваш многогранный талант, неисчерпаемая творческая энергия и в дальнейшем плодотворно будут служить делу, которому Вы щедро отдаете все свои знания и умения», - отметил Янукович.

Он пожелал Тигипко крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни и новых достижений во всех начинаниях.