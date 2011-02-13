В музтеатре уверяют, что не запрещали фотографировать жену Януковича

Никто не запрещал фотографировать первую леди Людмилу Янукович в Донецком музыкально-драматическом театре. Об этом заявил замдиректора по творческим вопросам Донецкого музыкально-драматического театра Олег Пшин, пишет «Комсомольская правда в Украине».

«Слухи о запрете на съемку - это полный бред. Ко мне обратилась охрана первой леди с просьбой объяснить журналистам, чтобы не ослепляли Людмилу Александровну и ее сопровождающих вспышками и светом камер, когда они будут идти от машины по ступенькам в театр. Все-таки это может быть опасно», - рассказал Пшин.

По его словам, эту информацию он и передал журналистам, но это была лишь просьба.

«Никаких запретов на то, чтобы снимать первую леди в зале и тем более подходить к ней с вопросами никто не давал», - отметил он.

Как сообщалось, 12 февраля Людмилу Янукович запретили фотографировать во время посещения Донецкого музтеатра.