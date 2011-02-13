Глава ВС Египта будет руководить внутренней политикой страны

Глава Высшего совета вооруженных сил Египта министр обороны Хусейн Тантави будет руководить внутренней политикой страны и представлять ее на международной арене.

Об этом говорится в очередном заявлении Совета, которое было зачитано сегодня,13 февраля, по египетскому телевидению, передает РИА Новости.

«Правительство соблюдает все договоры и международные уставы, к которым Египет присоединился ранее», - сказано в документе.

Высший совет поручил правительству премьер-министра Ахмеда Шафика продолжить работу вплоть до формирования нового Кабинета министров после проведения парламентских и президентских выборов.