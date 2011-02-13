Молдова выставила на продажу госимущества на $78 млн

Власти Молдовы выставили для приватизации и продажи на первые в 2011 году аукционы и конкурсы по продаже госсобственности имущество государства на общую сумму 935 млн леев ($78 млн).

Об этом сообщил гендиректор Агентства публичной собственности при Минэкономики Молдовы Тудор Копач, передает РБК.

По его словам, цель ведомства - дать четкий сигнал молдавским и иностранным инвесторам, что процесс приватизации в стране будет продолжен.

Аукционы, конкурсы, торги по продаже акций и объектов госсобственности будут проходить раз в два месяца, отметил Копач.

Напомним, в последний раз объекты предлагались к продаже в декабре 2010 года.