СМИ: Хосни Мубарак находится в коме

Экс-президент Египта Хосни Мубарак находится в коме, сообщает Газета.ru.

Мубарак прибыл в свою резиденцию в Шарм-эль-Шейхе в четверг, где ему оказывалась некоторая медицинская помощь.

Состояние здоровья бывшего египетского лидера ухудшилось в минувшую субботу.

Сейчас, по данным источников газеты, решается вопрос о госпитализации.

Ранее, добавляет издание, появилась информация о том, что экс-глава Египта дважды терял сознание во время записи его обращения к народу, в котором он передал власть бывшему вице-президенту Омару Сулейману.