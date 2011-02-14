Украину ждет масштабное повышение тарифов на ЖКХ

Начинающееся с февральских платежек повышение большинства жилищно-коммунальных тарифов окажется более болезненным, чем возросшие цены на гречку.

Как пишет «Зеркало недели», рост тарифов коснется практически всех видов коммунальных услуг - и тех, которые регулируются центральными органами (электричество, газ), и тех, которые находятся в ведении местных (вода, водоотвод и все остальные).

Конкретные показатели увеличения носят в какой-то мере еще неокончательный характер. Хотя, по данным Минэкономразвития, прогнозные макропоказатели на 2011 год верстались исходя из предположения, что плата за собственное жилье (квартплата) возрастет на 17%, водоснабжение - на 18, канализацию - 19, электроэнергию - 40, природный газ - 50, горячую воду и отопление - на 24%.

Повышение тарифов ЖКХ в этом году будет самым масштабным за пять лет. До этого наибольшее их повышение было в 2006 году - на 66,5%. А фактически еще больше, так как в эту группу потребительских расходов включаются и не связанные с изменением тарифов расходы населения на содержание и ремонт жилья (покупку обоев, керамической плитки, установку пластиковых окон, бронедверей).

«По данным исследований расходов и ресурсов домохозяйств, в последние годы денежные расходы на жилищно-коммунальные услуги составляли в среднем менее 10,0%, поэтому, вроде бы, особо надеяться на получение субсидий большинству семей не приходится. Так, в структуре денежных расходов 2009 года (данных за 2010 г. еще нет) на месяц на домохозяйство (семью) приходилось 193,3 грн. на оплату жилищно-коммунальных услуг (2008 г. — 156,5 грн.), в частности в городах - 232,7 грн., в селах - всего 16,9 грн. В 2009 году наибольшая доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семьях из одного человека - 9,5%, из двух человек - 8,5%», - отмечается в статье.