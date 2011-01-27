Форум быстрого реагирования

Нынешний Всемирный экономический форум в Давосе начался сразу с обсуждения важных экономических проблем. Главы государств, собравшиеся в швейцарском городке, намереваются выяснить, как будет развиваться мировая экономика без государственной поддержки. Также они стремятся уверить своих избирателей, что второй волны кризиса не будет.

Встреча в Давосе посвящена преимущественно вставшим перед человечеством угрозам. Причем в этом году ожидается больше политических и гуманитарных тем. В прошлом году лидеры стран сосредоточились на экономическом спасении мировой системы хозяйствования. Теперь они, по словам главы Всемирного экономического форума Кевина Штайнберга, обсудят и вопросы защиты от киберпреступности и кибертерроризма, а также – гуманитарной помощи странам, страдающим от стихийных бедствий и экологических реформ.

Форум начался с заседания Совета реагирования на риски, что и должно было задать настроение всем мероприятиям. Теперь, по мнению аналитиков Reuters, страны должны продемонстрировать умеренный оптимизм восстановления и показать, что мировые лидеры уже могут заниматься иными делами, чем спасение собственных валют и заводов от инфляции и банкротства. Сейчас, когда экономика понемногу возрождается, президенты и премьеры могут финансировать и природоохранительные мероприятия, и адекватно реагировать на новейшие угрозы международного терроризма.

В Давосе приняты усиленные меры безопасности

Тем не менее, эта встреча все же остается основным экономическим форумом мира. Здесь все неофициально, но довольно эффективно. В этом году лидеры государств обсуждают самые большие риски для экономики нынешнего года. Они уже не столь масштабны, как 12 месяцев назад. Тогда даже сама конференция была весьма скромной, а руководители крупнейших государств не делали громких заявлений, как будто бы опасаясь накликать вторую волну всеобщего кризиса. Но опасность все еще остается. Новшеством этого года станет и совет из тысячи экспертов, призванных растолковать правительственным чиновникам, откуда ждать возможного удара.

Экономические заносы

В этом году курорт Давос засыпан снегом. По данным Европейского климатического института (Франция), это не экстремальная зима, но сугробов – выше нормы. Так же и проблем в Европе - за год существенно увеличилось. На прошлом форуме главы ЕС излучали в отношении кризиса умеренный оптимизм. Будучи уверенными, что удержат общий рынок и зону евро в относительной стабильности в бурном море, заливавшем тогда США. Но уже через три месяца разразился скандал с бюджетным дефицитом Греции. В конечном итоге Афины получили свои $70 млрд и стали уменьшать дефицит. Однако через полгода Ирландия тоже заявила о проблемах с финансированием государственных расходов. Общественность ЕС реагировала сдержаннее, но снова выделила деньги. Сейчас в подобном положении оказались Испания и Португалия. Один из экономистов Мирового банка сказал «Главреду», что их долги никак не меньше, чем в Греции или Ирландии, но они боятся заявить об этом, поскольку кредиторы станут требовать вернуть свои деньги.

Проблема новых дефолтных стран станет одной из главных на Давосе-2011. США сейчас выглядят увереннее и даже подумывают сократить свою программу поддержки экономики и посмотреть, выживет ли она самостоятельно. А вот Европа как будто переживает кризис заново. По мнению Кевина Штайнберга, Европа путем постоянных и неформальных консультаций и встреч должна преодолеть тенденцию раскола на состоятельный север и заброшенный юг. Поэтому многие переговоры в Давосе будут посвящены именно этому вопросу.

Экс-Генсек ООН Кофи Аннан

В экономическом блоке не забудут и о новых сферах, могущих стать локомотивом возрождения мировой экономики. Аналитики журнала The Economist считают, что главное внимание обратят на наукоемкие и технические отрасли и развитие интернет-технологий. Этот факт подтверждает и создание при Всемирном экономическом форуме совета экспертов. Ранее собрания аналитиков под эгидой Давоса носили непостоянный характер, теперь же прогнозы, похоже, хотят сделать важной составляющей форума.

Реакция

Первые встречи в Давосе настроили общественность на то, что главными темами форума станут подготовка к кризисным ситуациям и реагированию, если беда уже случилась. Похоже, мировые лидеры сейчас пытаются определить, что именно привело ко всемирному экономическому кризису и как этого избежать. Причем подобные настроения превалируют во всех сферах.

Страны попытаются заранее договориться о том, как исправить ситуацию со стихийными бедствиями и глобальными изменениями климата. Понятно, каких-то определенных договоренностей они не достигнут. Давос всегда был только платформой для обмена мнениями, но он может стать эффективнее нескольких саммитов Большой двадцатки вместе взятых. Ведь встречи G20 в Торонто и Сеуле завершились без каких-либо определенных результатов.

Отдельной темой обсуждения станет, по словам Кевина Штайнберга, терроризм в сфере цифровых технологий. По его мнению, наука входит в жизнь людей, поэтому нужно вводить общие правила регуляции этой отрасли и защитить ее от кибератак кибертеррористов.

Новые герои

У нынешнего Давоса есть и свои фавориты. Это лидеры Индии, Китая, Бразилии и России. Главы свыше 1500 крупных корпорации в Швейцарии попытаются решить, куда вкладывать свои деньги и получат ли они прибыли. Эти страны демонстрируют стремительный рост, потому и привлекательны для инвесторов.

Развитые страны уже заявляют, что заинтересованы в изучении опыта Китая или Бразилии в развитии определенных отраслей экономики. Поэтому и компании будут активнее инвестировать в эти страны.

Героем вчерашнего дня в Давосе стал президент РФ Дмитрий Медведев, представивший десять главных направлений модернизации России, которые, по его словам, открывают новые возможности для успешного ведения бизнеса в стране. Это, в частности, беспрецедентная программа приватизации крупных государственных активов, создание новых, крупных рынков с едиными правилами регуляции, формирование новых возможностей для инновационного предпринимательства и венчурных инвестиций, использование механизмов трансферта технологий, инфраструктурные проекты. «Все эти проекты будут осуществляться на основе частно-государственного партнерства, и для каждого из них будет найдена выгодная для бизнеса форма работы», – уверяет российский лидер.

Будут также и малозаметные герои, такие как Гана или Малави. Они не присутствовали на прошлых форумах. Но сейчас инвесторы обратили взор и на них, потому их президенты едут рекламировать свои страны. И привлекать деньги в свои экономики.

Украина, которая уже не впервые приедет на форум, в этот раз вряд ли вызовет восхищение. Страна пока не продемонстрировала изменений в ходе административной реформы. Мировые экономисты признают, что это хорошее начало, но реальных результатов мало. А наведение порядка в государстве так, как это понимает администрация Виктора Януковича, привело к осуждению со стороны ЕС и возможности замораживания переговоров о зоне свободной торговли. В таких условиях Украина пока может только поучиться у фаворитов встречи привлекать деньги. А вот что наверняка будет иметь успех, так это традиционный ланч, который устраивает в Давосе в пятницу украинский бизнесмен и меценат Виктор Пинчук.