Литвин пообещал, что Рада не будет рассматривать Трудовой и Жилищный кодексы

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин заверил, что парламент не собирается в ближайшее время рассматривать Трудовой и Жилищный кодексы. Об этом он заявил в эфире «5 канала».



«Я спешу сказать относительно Трудового кодекса и Жилищного кодекса. Не собирается Верховная Рада в ближайшее время рассматривать эти законопроекты. И не надо создавать заранее проблемы», - отметил Литвин.

Напомним, изначально планировалось, что на этой сессии парламент примет закон о пенсионной реформе, новый Таможенный кодекс, рассмотрит во втором чтении Трудовой и Жилищный кодексы. Президент Виктор Янукович, выступая перед депутатами, также пообещал в этом году провести реформу всей политической системы.